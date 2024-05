Sport Rojer verliest finale dubbelspel in Genève Redactie 27-05-2024 - 1 minuten leestijd

GENÈVE – Jean-Julien Rojer heeft zijn tweede dubbeltitel van dit jaar niet binnen kunnen halen. De Curaçaose tennisser en zijn Britse partner Lloyd Glasspool verloren finale in Genève van Marcelo Arévalo uit El Salvador en Mate Pavic uit Kroatië.

Aan het begin van dit jaar wonnen Rojer en Glasspool het kampioenschap in Brisbane, maar in de daaropvolgende toernooien werden ze steeds vroegtijdig uitgeschakeld. In Genève slaagden ze er uiteindelijk in om de finale te bereiken, hun tweede dit jaar.

De finale op zaterdag begon spannend, met een 6-6 stand in de eerste set, wat resulteerde in een tiebreak. Deze werd gewonnen door Arévalo en Pavic met 7-6, waarmee ze de eerste set claimden.

De tennissers boden het publiek een spannende tweede set, die eveneens gelijk opging. Arévalo en Pavic namen een vroege voorsprong en wonnen uiteindelijk met 6-5 en 7-5, waarmee ze de dubbeltitel in Genève veroverden.

De finalisten hadden weinig rusttijd en reisden meteen door naar Frankrijk voor deelname aan de French Open (Roland Garros). Rojer en Glasspool spelen morgen in de eerste ronde tegen het Argentijnse duo Máximo González en Andrés Molteni. Arévalo en Pavic treffen de Spanjaard Roberto Carballes Baena en de Argentijn Mariano Navone.