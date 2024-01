Rojer wint ook met zijn nieuwe partner finals

BRISBANE – Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft indruk gemaakt door samen met zijn partner Lloyd Glasspool het Brisbane International 2024 heren dubbelspel te winnen. De wedstrijd, die plaatsvond in de Pat Rafter Arena, werd beslist in een zinderende supertiebreak met 7-6(3), 5-7, [12-10] in het voordeel van Rojer en Glasspool.

Het nieuwe duo, voor het eerst samenwerkend in dit toernooi, heeft hun eerste teamtitel veiliggesteld na een spannende finale tegen het Duitse paar Kevin Krawietz en Tim Puetz.

Deze overwinning markeert Rojer’s 37e dubbelspel titel in zijn carrière. Rojer, die nu 42 jaar oud is, heeft een indrukwekkende staat van dienst in het dubbelspel, waaronder overwinningen in Grand Slam-toernooien zoals Wimbledon in 2015, de US Open in 2017 en de French Open in 2022.

Hij heeft ook succes behaald in de gemengde dubbels, met een overwinning op de French Open in 2014. Zijn prestaties omvatten ook overwinningen in verschillende ATP Masters 1000-toernooien en de ATP World Tour Finals.