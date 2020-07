Römer nog tot vrijdag minister

8 Gedeeld

Willemstad – Suzy Römer blijft nog zeker tot vrijdag minister. Gisteren kondigde ze haar vertrek aan, maar daar komt ze vandaag op terug.

Reden voor haar vertrek is dat haar partij niet meer in het parlement is, nadat Rennox Calmes uit de partij stapte, maar zijn zetel behield.

Premier Rhuggenaath heeft Römer heeft haar gevraagd tot vrijdag te blijven vanwege het vierlanden overleg over de Coronacrisis.

Lees ook: