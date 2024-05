Evenementen Roué Verveer op Curaçao met comedy show ‘Gewoon Roué’ Redactie 31-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Roué Verveer, de bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier, presentator en acteur, keert volgende week terug naar Curaçao voor twee stand-up comedy optredens in Landhuis Brakkeput Mei Mei. Zijn laatste optreden op het eiland was in 2022. Ditmaal presenteert hij zijn tiende cabaretvoorstelling ‘Gewoon Roué’ op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 2024.

De ‘Gewoon Roué’ tour is in Nederland afgerond op 18 mei. In juni worden er nog optredens gehouden op Curaçao en in Suriname, het geboorteland van de cabaretier. Deze show is zijn eerste die genomineerd was voor de prestigieuze Poelifinario Cabaretprijs en heeft meer dan 75.000 toeschouwers getrokken, de meeste bezoekers in zijn carrière.

In de afgelopen 11 maanden heeft Roué met veel plezier en enthousiasme de show ruim 150 keer gespeeld. In Landhuis Brakkeput Mei Mei gaat het feest na zijn optreden door met DJ Maarten Schakel op de afterparty. Er zal ook gelegenheid zijn om met Roué op de foto te gaan.