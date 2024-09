Venezuela Ruim 700 Venezolaanse demonstranten naar zwaarbewaakte gevangenis Redactie 01-09-2024 - 1 minuten leestijd

archieffoto elvigilanteweb.com

CARACAS – Meer dan 700 mensen die werden gearresteerd tijdens protesten die uitbraken na de omstreden presidentsverkiezingen in Venezuela, zijn overgebracht naar zwaarbewaakte gevangenissen. Dat meldt een Venezolaanse mensenrechtenorganisatie die zich richt op het gevangeniswezen in het land aan persbureau AFP.

De gevangenen, die tot nu toe vastgehouden werden op politiebureaus in het hele land, zijn in de afgelopen week overgeplaatst naar twee beruchte gevangenissen, Tocuyito en Tocoron. Beide inrichtingen staan bekend om het bendegeweld dat er in het verleden plaatsvond. Volgens de mensenrechtenorganisatie vonden de transfers plaats onder bedenkelijke omstandigheden. Geen van de overgebrachte gevangenen zou contact hebben mogen leggen met familieleden of advocaten.

In Venezuela brak grote onrust uit na de verkiezingen eind juli. De kiesraad riep zittende president Nicolás Maduro tot winnaar uit, maar de oppositie betwist dat. Ook de Europese Unie, de Verenigde Staten en meerdere Latijns-Amerikaanse landen erkennen de officiële uitslag niet. Bij grote burgerprotesten tegen de gang van zaken greep de politie hard in. Er vielen bijna dertig doden en meer dan 2400 mensen werden gearresteerd.

Een andere Venezolaanse mensenrechtengroep heeft 1581 gearresteerde personen aangemerkt als politieke gevangenen. Onder de demonstranten die naar zwaarbewaakte gevangenissen zijn gestuurd, zou een flinke groep tieners zijn, waarvan sommigen slechts 13 jaar oud.

