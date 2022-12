Rutte doet in Catshuisoverleg geen toezeggen over datum excuses slavernijverleden

DEN HAAG – De vertegenwoordigers van de verschillende slavernijverleden commissies uit Suriname en de Caribische eilanden hebben de Nederlandse premier Mark Rutte unaniem op het hart gedrukt om op 19 december niet overhaast excuses te maken voor het slavernijverleden.

Die deed daarover in het vuur uur durende gesprek op het Catshuis geen toezeggingen. Premier Rutte wil ook niet zeggen of er op 19 december daadwerkelijk excuses worden aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden.

Na overleg op het Catshuis tussen leden van het kabinet en vertegenwoordigers van diverse organisaties en betrokkenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Nederland, wilde hij alleen spreken van “een betekenisvol moment” waar alle betrokkenen samen een succes van willen maken.

Respect

Er is volgens betrokkenen met respect gesproken. Het Nederlandse kabinet heeft laten zien over de excuses in gesprek te willen met de gemeenschappen die het betreft, zo vertelde een van hen. De gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Rene Violenus zegt dat de Nederlandse regering heeft laten zien open te staan voor suggesties.

Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis NiNsee heeft Rutte duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om ‘de gemeenschappen mee te nemen, de gemeenschappen van mensen met Afrikaanse roots’.

Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie Rabin Baldewsingh zegt tegen het ANP dat het gesprek ‘eerlijk, open en constructief’ was. “Ik denk dat het kabinet hier wel dingen heeft gehoord waar ze mee verder kunnen.”

Baldewsingh verwacht overigens wel dat de excuses de 19de zullen komen. De coördinator vindt nog steeds dat de koning als staatshoofd excuses moet maken. “De proclamatie voor de afschaffing van de slavernij is immers ook door de koning uitgeroepen.”

Vergalloppeerd

NOS-politiek verslaggever Xander van der Wulp zegt dat de conclusie gerechtvaardigd is dat het kabinet zich heeft vergaloppeerd. “Ze zijn te snel gegaan en proberen de schade nu te repareren. Rutte streeft er nog steeds naar om op 19 december excuses aan te bieden, maar het is niet duidelijk of dat gaat lukken. Het kabinet gaat de komende tijd in overleg bekijken hoe en waar er excuses aangeboden worden.”

Om dat op acht plaatsen tegelijk te doen, zoals aanvankelijk het plan was, is volgens Van Der Wulp vrijwel zeker niet haalbaar. “Maar je zou je kunnen voorstellen dat de premier op 19 december in Nederland excuses aanbiedt, en dat er in Suriname en op de Caribische eilanden gesproken wordt over hoe die excuses uitgewerkt kunnen worden. Zodat óók 1 juli volgend jaar in het teken staat van het excuus.”