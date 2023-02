Saba beperkt de verbranding van afval tot een minimum

THE BOTTOM – Saba heeft de verbranding van huishoudelijk restafval gestopt. Sinds eind november vorig jaar wordt er geen huishoudelijk afval meer verbrand, geëxporteerd, zegt gedeputeerde Infrastructuur Bruce Zagers.

Het restafval wordt in containers geplaatst en verscheept naar de VS en verwerkt in een afvalenergiecentrale in Florida. De enige afvalstroom die de afgelopen twee maanden één keer per week is verbrand, bestaat uit hout en medisch afval.

Het openbaar lichaam Saba onderzoekt manieren om de stookfrequentie verder terug te dringen door de aanschaf van een commerciële houtversnipperaar.

Het versnipperde hout kan dan als mulch worden gebruikt. Hierdoor blijft er slechts een zeer kleine hoeveelheid medisch afval over dat moet worden verbrand, aangezien het niet kan worden geëxporteerd.

Tot een paar jaar geleden belandden alle afvalstromen op de stortplaats om zonder enige vorm van scheiding te worden verbrand. Deze onbeheerste situatie leidde tot ongecontroleerde branden, het ontstaan van broedplaatsen voor muggen en een plaag van vliegen.

Het meest getroffen door de verbranding waren de bewoners en schoolkinderen in St. John’s en The Bottom. Sindsdien zijn er forse investeringen gedaan met geld van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de afvalverwerking te verbeteren. Er is volgens Zagers veel vooruitgang geboekt na de start van de recyclingfaciliteit in 2015.

Vorig jaar verwerkte en exporteerde Saba een recordaantal van 50 zeecontainers met recyclebaar materiaal naar de VS voor verdere verwerking. “Afval dat een paar jaar geleden nog zou zijn verbrand”, zegt Zagers.