Door Olav Geijs, Caribbean Weather Center

Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, we hebben weer te maken met saharazand over Curaçao en een groot deel van het Caribisch gebied. De dunne massa met stof uit de Sahara zal de komende dagen blijven bestaan.

De aanwezigheid van deze massa zal een witachtige lucht en mogelijke gezondheidsproblemen veroorzaken voor mensen die last hebben van allergieën of kampen met ademhalingsproblemen.

Het is normaal om dit stof gedurende deze tijd van het jaar en de komende maanden over ons gebied te zien verschijnen. Maar wat is het stof van de Sahara of beter bekend als de Saharan Air Layer? De Saharan Air Layer (SAL) is een intens droge, warme en soms met stof beladen laag van de atmosfeer die boven de koelere, vochtigere lucht van de Atlantische Oceaan ligt. In de Sahara-woestijn in Noord-Afrika, waar het vandaan komt, is het de heersende atmosfeer, die zich vanaf het oppervlak enkele kilometers uitstrekt. Terwijl het over de oceaan trekt, wordt het boven de dichtere zeelucht gehesen.

Tijdens het orkaanseizoen is deze laag één van de factoren die de vorming van nieuwe tropische golven uit Afrika vermindert en zo de ontwikkeling remt. Naarmate de tropische golven sterker worden in de richting van de piek van het seizoen, neemt ook de hoeveelheid stof van de Sahara boven het Atlantische zee af. Dit begint meestal in de maand juli.

