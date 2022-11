Schema Art for the Roses aangepast vanwege regenbuien

WILLEMSTAD – Vanwege de hevige regenbuien eerder deze week is in goed overleg met alle betrokkenen besloten enkele onderdelen van het interdisciplinaire kunstproject Art for the Roses een week op te schuiven.

Natuurlijk in de hoop dat het weer zich de komende dagen beter gedraagt en het overtollige water rondom Landhuis Bloemhof is verdwenen.

Terwijl de expositie van kunstwerken, die op zaterdag 19 november geveild gaan worden, gewoon op de openingstijden van Landhuis Bloemhof te bezichtigen blijft, is er een wijziging in het schema.

In plaats van morgen, vrijdag 4 november vindt het met concertmusici aangevulde Bloemhof Experience Night for the Roses Cultural Event plaats op vrijdag 11 november, een week later dus.

Daarin treden op Russell Soleana & Isoko, Poetry by Estela, Vesuhely & Sheila, Fina Dance Academy, Muziek Academie Edgar Palm, Popcorn, Night Stroll with Drazans, en Christine en Randal Corsen & Friends. Number Ten verzorgt de catering. Een mooi verlichte Kathedraal van Doornen zal een van de podia zijn.

Heb je al een kaartje gekocht dan blijft die gewoon geldig. Een refund aanvragen kan ook.

De voor komende zaterdag geplande traditionele Kerstmarkt is ook een week opgeschoven en vindt nu op zaterdag 12 november plaats, van 9 tot 14:00 uur, uiteraard in en om Landhuis Bloemhof.