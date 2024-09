Nieuws Curaçao Schiphol weert drinkflesjes uit handbagage Redactie 02-09-2024 - 1 minuten leestijd

SCHIPHOL – Reizigers die vertrekken van Schiphol mogen geen flesjes drinken meer meenemen in hun handbagage. Het beleid was juist versoepeld doordat er nu betere scanapparatuur beschikbaar is, maar de Europese Commissie wil dat de oude regels weer worden toegepast. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl

Door de komst van geavanceerde CT-scanners werden de regels op Schiphol soepeler. Daardoor kon een zelf meegebracht flesje drinken gewoon mee aan boord, waardoor er niet ná de veiligheidscontrole een (duur) drankje bij de winkeltjes op Schiphol of in het vliegtuig hoefde te worden aangeschaft.

Brussel draait dat vanaf 1 september terug. “Dit is niet onze keuze, maar de Europese Commissie wil één internationale standaard”, zei een woordvoerder van Schiphol eerder al. “De regels worden dus ook op andere Europese luchthavens ingevoerd.”

Dat betekent dat 100 cc de maximale hoeveelheid vloeistof in een verpakking mag zijn. Het besluit heeft volgens de Schiphol Group niets te maken met een verhoogde (terreur)dreiging.

