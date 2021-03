Scholen Curaçao blijven open

WILLEMSTAD – De scholen op Curaçao blijven open. Demissionair minister van onderwijs Steven Croes zegt dat kinderen minder besmettelijk zijn en dat er geen reden is om de scholen te sluiten. “Achterstand in het onderwijs moet worden voorkomen ook omdat de proefwerkweken eraan komen. Scholen doen er alles aan om op een veilige manier onderwijs kunnen geven.” Aldus de minister.

Croes raadt de schoolbesturen aan om voorbereidingen te treffen voor wanneer de besmettingen verder oplopen en de school toch dicht moet. Dan moeten scholen klaar zijn om de kinderen thuis onderwijs te geven.

Scholen moeten om 13.15 uur dicht en de leerkrachten moeten meteen naar huis. Vanaf 14.00 uur geldt Plachi di Dia weer.

Voor studenten op vakopleidingen, de universiteit en avondopleidingen is besloten deze thuis onderwijs te laten volgen. De leeftijd van deze studenten is hoger en in deze groep zijn meer besmettingen.

Alle activiteiten buiten school worden afgelast en zijn niet toegestaan. De naschoolse opvang mag open blijven.

Bovenstaande gaat morgen, woensdag 24 maart in.