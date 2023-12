Schrijnende woonomstandigheden op Curaçao: oproep tot dringende actie

WILLEMSTAD – Geen toilet, of geen vloer, of andere basis voorzieningen in een huis: ruim 3.300 woningen op Curaçao verkeren in zo’n slechte staat, dat wonen erin niet verantwoord is. Toch staan deze huizen niet leeg en wonen er gewoon mensen in.

Dat staat in het rapport ‘Curaçao nog steeds een eiland van extreme woonsituaties’, dat een verontrustende werkelijkheid blootlegt. Het rapport, is opgesteld door een groep bezorgde burgers en roept op tot een grootschalig renovatieproject om deze noodlijdende woningen te verbeteren.

Maar tot nu toe is die oproep aan dovemansoren gericht. Vorig jaar is het rapport aan Reda Sosial gegeven, maar reactie bleef uit. Het rapport is vervolgens aan de gouverneur overhandigd, die beloofde te communiceren met een regeringsvertegenwoordiger, maar tot op de dag van vandaag heeft de commissie niets gehoord.

Daarna is de commissie naar de Ombudsman gegaan en heeft ook de Nederlandse vertegenwoordiging een exemplaar gekregen. Die heeft het op haar beurt aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen gegeven.

Mevrouw Van Huffelen vond het rapport erg goed en adviseerde de commissie om de regering te benaderen, zodat ze het in het landspakket kunnen opnemen. Op basis hiervan hebben de verontruste burgers het rapport aan het parlement en de regering overhandigd, maar opnieuw is er niets gebeurd.

SEDA

Uiteindelijk heeft de organisatie besloten het rapport over te dragen aan een dynamische organisatie, SEDA, in de hoop dat zij het project voortzetten om de armoedesituatie in huizen aan te pakken.

Meyrtha Leetz-Cijntje van Sentro pa Desaroyo di Dama i su Famia (SEDA) een organisatie die zich inzet voor vrouwen en hun gezinnen, benadrukt de noodzaak van het project. “Er is een kans dat wij niets anders kunnen doen dan de huizen te laten slopen,” legt ze uit, “Het gaat om zeer trieste gevallen die mij grote zorgen baren.”

De verhalen van de bewoners raken diep. Efraim Cijntje, een van de initiatiefnemers, beschrijft hoe de slechte woonsituaties leiden tot trauma’s, schoolproblemen bij kinderen en zelfs tot gevallen van incest. Deze extreme situaties benadrukken de urgentie van ingrijpen.

Het rapport stelt een ambitieus renovatieproject voor, geschat op ruim 260 miljoen gulden, mogelijk gefinancierd door fondsen uit Nederland, de Europese Unie of de Verenigde Naties.

De situatie op Curaçao eist volgens betrokkenen onmiddellijke aandacht. De combinatie van verouderde woningen, een stijgend aantal in slechte staat, en de impact op de levenskwaliteit van de bewoners, maakt dit een kwestie van nationaal belang. Het rapport legt niet alleen de problemen bloot, maar biedt ook een pad naar verbetering, wachtend op actie van de betrokken partijen.