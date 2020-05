Willemstad – Sentro Pro Arte wordt gesloopt. De Curaçaose schouwburg staat al 20 jaar leeg en werd vier jaar geleden totaal verwoest door brand.

Het gebouw komt uit 1968. Of er op dezelfde locatie weer een nieuw theater komt, is nog niet bekend. Er liggen nogal wat plannen op tafel, waarbij vooral wordt gekeken naar een theater in de binnenstad. Wanneer de sloop daadwerkelijk begint, is nog niet bekend gemaakt.

