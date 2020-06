30 Gedeeld

Foto archief Seú -Bea Moedt

Willemstad – Seú 2020 is definitief afgelast. Dat laat de organisatie weten aan ochtendkrant Èxtra.

Ook een eventuele viering van het oogstfeest in september of oktober is van de baan. De inschrijving voor Seú was op 8 maart begonnen, maar werd gesloten nadat op 13 maart het eiland dicht ging vanwege Corona. Reden om Seú en aanverwante activiteiten te schrappen is dat groepen nauwelijks sponsors aan kunnen trekken.

Bedrijven hebben andere prioriteiten vanwege de coronamaatregelen. Ook de subsidie van de overheid vervalt, waardoor er ook nagedacht moet worden over Seú in 2021.

