Sint-Eustatius legt opgraving slavengraven stil

STATIA – Regeringscommissaris Alida Francis heeft de opgraving van slavengraven op de Golden Rock Plantage op Sint-Eustatius stilgelegd. Verzet vanuit een deel van de bevolking heeft geleid tot die beslissing.

Er is een commissie Onderzoek Erfgoed Sint-Eustatius benoemd om te onderzoeken of en hoe de afgraving zijn vervolg krijgt. De begraafplaats bevat lichamen van tot slaafgemaakt mensen in de 17e en 18e eeuw.

Het lokale protest tegen de opgraving wordt geleid door UCF Caribbean, de partij die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen meer dan 50 procent van de stemmen haalde.

