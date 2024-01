Sint-Maarten opent eindelijk nieuwe vertrekhal

SIMPSON BAY – De Prinses Juliana Internationale Luchthaven (PJIAE) op Sint-Maarten heeft weer een volwaardige vertrekhal. Eigenlijk zou die in het derde kwartaal van het vorige jaar al opgeleverd moeten zijn en dat was al een uitstel van februari 2023. De hele wederopbouw van de luchthaven kenmerkte zich door vertragingen en mismanagement.

Zeven jaar moest de passagier er op wachten, na orkaan Irma, maar de nieuwe terminal is dan eindelijk in gebruik. Eind deze maand wordt ook de gloednieuwe incheckruimte gefaseerd geopend, zo beloofd Brian Mingo, CEO van de luchthaven.

Drukste

De Prinses Juliana Internationale Luchthaven is de op een na drukste luchthaven in het noordoostelijke Caribisch gebied en dient als een essentiële luchthavenhub voor Saba, Sint-Eustatius, Saint-Barthélemy, Anguilla, Dominica, Nevis en Tortola. De luchthaven is een van de grootste werkgevers op het eiland, met direct 305 werknemers in dienst en in totaal 1700 werknemers binnen de gehele luchthavengemeenschap.

In 2023 verwerkte de luchthaven van Sint-Maarten 1,5 miljoen passagiers en 54.000 vliegtuigbewegingen. De wederopbouwwerkzaamheden aan de luchthaven begonnen in september 2021.

Opening

De opening van de nieuwe vertrekhal is een eerste belangrijke stap om weer een volwaardige luchthaven te kunnen zijn. Reizigers krijgen toegang tot een beperkte verscheidenheid aan winkels en eetgelegenheden, met de belofte dat er de komende maanden meer zullen volgen.

De nieuwe vertrekhal, die meer dan 10.000 vierkante meter beslaat, is uitgerust met de nieuwste technologie en is ontworpen om 2,5 miljoen passagiers per jaar te accommoderen. Het is een state-of-the-art terminal, waar het screenen van passagiers en de immigratieprocedure gebruikmaken van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Eind januari 2024 wordt de nieuwe incheckruimte in fasen geopend. Deze ruimte is ontworpen om passagiers een volwassen incheckervaring te bieden. De unieke hybride zelf-bagageafgiftepunten zijn ook uitgerust met balies en kunnen door het luchtvaartpersoneel worden bediend indien nodig. Dit geeft de luchthaven meer flexibiliteit om aan de groeiende vraag in de toekomst te voldoen.

Aankomst

Na de voltooiing van de vertrek- en incheckhal verschuift de aandacht naar de tweede fase, de bouw van een verbeterde aankomsthal. Deze nieuwe hal biedt passagiers een welkomstgevoel, met verbeterde bagageafhandelingssystemen, efficiënte immigratie- en douaneprocessen, en verbeterde passagiersfaciliteiten. Het doel van deze fase is het optimaliseren van de passagiersstroom en een naadloze overgang van het vliegtuig naar de terminal te garanderen.

De bouw van de aankomsthal wordt verwacht afgerond te zijn in het tweede kwartaal van 2024, op tijd voor het zomerseizoen, zo belooft de luchthaven.

Financiering

De Wereldbank en de regering van Sint-Maarten stapten voor 72 miljoen dollar in het Sint-Maarten Airport Terminal Reconstruction Project.

Het project is een tripartiet initiatief: 72 miljoen dollar is afkomstig van het Sint-Maarten Recovery and Reconstruction Trust Fund, gefinancierd door de Nederlandse regering en beheerd door de Wereldbank, 50 miljoen dollar is een lening van de Europese Investeringsbank en zeven miljoen dollar wordt door de luchthaven zelf gefinancierd.