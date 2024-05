Natuur en Milieu Statenlid Pauletta betrapt mannen op illegale vuilstort bij Dam Pretu Redactie 02-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vier mannen die illegaal afval stortten bij Dam Pretu zijn op heterdaad betrapt door PAR-Statenlid Ana-Maria Pauletta en haar broer. De parlementariër confronteerde de mannen en eiste dat ze het gestorte vuil opruimden. Ze legde het incident vast en deelde het op haar Facebookpagina.

“Ik ben afgelopen zondag naar Dam Pretu gegaan om met eigen ogen de situatie rond het illegaal storten van afval te bekijken. Terwijl ik daar was, zag ik een pick-up arriveren met vier personen die afval kwamen dumpen, gewoon in de natuur,” schrijft een verontwaardigde Pauletta, bij een video die ze heeft gedeeld.

Op de video is een man te zien wiens gezicht onherkenbaar is gemaakt. Pauletta spreekt de mensen aan in het Papiaments. Een persoon antwoordt, eveneens in het Papiaments: “Ze hebben ons hierheen gestuurd. We hebben iemand betaald om het vuil te storten.” Toen het Statenlid aangaf dat vuilstorten niet toegestaan is, schakelde de man over naar het Nederlands met de vraag: “Sinds wanneer dan?” Waarop Pauletta bijna geïrriteerd antwoordde: “Sinds altijd. Wie heeft jullie gestuurd?” Ze kreeg hierop geen antwoord.

Aan het einde van haar post op Facebook schrijft Pauletta: “Na een vrij intense conversatie hebben deze personen hun spullen opgeruimd en zijn vertrokken. Ik hoop dat ze een les hebben geleerd en zich schamen. Mensen, onze natuur is geen plek om afval te storten. Laten we ons land schoonhouden.”

Het is bekend dat Pauletta zelf regelmatig in de mondi te vinden is om vuil dat door anderen daar is gestort op te ruimen. Zo is zij lid van de groep ‘Curaçao moet schoner’ van de Kunukuman. Een groep van 36 leden, die wekelijks op zondag ergens op Curaçao zwerfvuil opruimt.