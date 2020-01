16 Gedeeld

Willemstad – Statenlid Yves Schoop is niet te spreken over de behandeling van Venezolaanse vluchtelingen in de SDKK-gevangenis. Hij was daar vorige week vanwege het IPKO, het interparlementair overleg.

In de brief aan minister Quincy Girigorie van Justitie schrijft Schoop dat het langer dan zes maanden vast houden van Venezolanen die om bescherming vragen, tegen de eigen regels is.