Steeds meer Curaçaose jongeren vanaf 11 jaar roken en drinken 

WILLEMSTAD – Steeds meer jongeren vanaf 11 jaar experimenteren met sigaretten, alcohol en ‘vape’. Dat zegt de Fundashon di Maneho di Adikshon, FMA, de verslavingszorg op Curaçao. Om dit onderwerp aan te pakken, houdt FMA volgende maand een symposium genaamd Kurioso pero kuidadoso, nieuwsgierig maar voorzichtig.

“Als we voorlichting geven op scholen, merken we dat kinderen van 11, 12 en 13 jaar al experimenteren met verschillende substanties”, legt Daniëlla Pengel van FMA uit aan ochtendkrant Èxtra. “We zijn verrast door de mate van ervaring die ze al hebben. Daarom organiseren we in september een symposium voor professionals en docenten.”

Het symposium heeft als doel professionals die met jongeren werken uit te rusten met de tools om hen te begeleiden. “Jongeren hebben nieuwsgierigheid, en dat is niet per se negatief. We willen professionals helpen om jongeren te begeleiden in het gebruik van hun nieuwsgierigheid op een zo verantwoord mogelijke manier.”

Volgens Pengel is de leeftijd van 11 jaar opvallend jong om met substanties te experimenteren. “Het is ongelooflijk, maar waar. Elke keer dat we scholen bezoeken en met kinderen praten, zijn we verbaasd. Het is zorgwekkend voor ons als professionals. Met het symposium willen we ervoor zorgen dat informatie bij hen terechtkomt. En voor volwassenen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het gesprek open blijft met de kinderen.”

Pengel benadrukt dat veel jongeren vragen hebben. “Het is goed als ze zich comfortabel genoeg voelen om naar docenten te stappen met hun vragen. Er zijn ook momenten waarop jongeren in een positieve fase zitten, gerelateerd aan de stoffen die ze gebruiken of willen gebruiken. Het is belangrijk dat professionals en docenten hen ook informeren over de negatieve aspecten.”

Volgens FMA is gebrek aan kennis over deze stoffen en hun effecten een van de belangrijkste factoren die jongeren kwetsbaar maken voor verslaving of problematisch gedrag.