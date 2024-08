Onderwijs Stella van Rijn nieuwe rector Universiteit van Curaçao Dick Drayer 08-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Stella van Rijn wordt per 3 december rector magnificus van de Universiteit van Curaçao. Zij volgt rector magnificus Francis de Lanoy op die sinds 2011 in dienst is en drie termijnen heeft gediend. Stella van Rijn is sinds 2011 secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van de regering van Curaçao. Zij werkte onder alle acht premiers die Curaçao heeft gehad van de in totaal tien kabinetten sinds 2010.

Van Rijn heeft een doctoraat in sociale studies van Nyenrode Business University, behaald in 2017 en een MBA-IT van de Universiteit van de Nederlandse Antillen behaald in 2003. Zij heeft verschillende wetenschappelijke publicaties op haar naam staan en heeft tijdens haar carrière verschillende sleutelposities bekleed, zowel in de private sector als bij de overheid.

Van Rijn is geboren in Rotterdam en begon haar professionele carrière in de journalistiek in 1986. Ze verzorgde schriftelijke en audiovisuele verslagen voor verschillende Nederlandse nieuwsmedia zoals De Volkskrant, NOS Journaal, Radio 1 en World Radio (Wereldroep), waarbij ze verslag deed van economische, politieke en culturele ontwikkelingen in de Caribische regio.

In 1995 was ze hoofdredacteur en mede-initiatiefnemer van de start-up krant Algemeen Dagblad, CaribbeanEdition op Curaçao. In 1998 begon ze een tweede professionele carrière met haar eigen adviesbureau, met opdrachten op het gebied van verandermanagement en communicatie.

Ze was ook directeur van de Antilliaanse Aannemersvereniging en projectdirecteur van een platform voor de arbeidsmarkt (Plataforma Kòrsou na Trabou), en mede-initiatiefnemer en redacteur van “Coaching”, een vaktijdschrift voor managers.

