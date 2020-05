Steven Martina opnieuw beëdigd als minister

27 Gedeeld

Steven Martina is gistermiddag opnieuw beëdigd als minister van Economische Ontwikkeling. Hij trad in januari vorig jaar af, nadat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem was begonnen wegens belangenverstrengeling. Hij is uiteindelijk niet vervolgd.

De afgelopen maanden was Giselle McWilliam minister van Economische Ontwikkeling. McWilliam, net als Martina lid van de sociaaldemocratische partij MAN, keert terug naar het Curaçaose parlement.

Oud-politcus Carlos Monk die eerder aangifte deed tegen Martina, is deze week opnieuw naar Het Hof gestapt om alsnog vervolging af te dwingen.

