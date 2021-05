Terugkeer marineship Zr.Ms. Holland naar Caribisch gebied

Archieffoto – Marineschip Zr.Ms. Holland

WILLEMSTAD – Het marineschip Zr.Ms. Holland komt morgen om 08.30uur aan op Curaçao. Hiermee heeft het Caribisch gebied weer een operationeel patrouilleschip tot haar beschikking. Met een saluut vanaf Fort Krommelijn wordt het schip ceremonieel binnengehaald door de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied. Zr.Ms. Holland zal voor minimaal een half jaar in het Caribisch gebied verblijven.

De komende maanden zal het schip intensief op de Caribische zee patrouilleren. Daar wordt zij onder andere ingezet voor anti-drugsoperaties, handhaving bij wapensmokkel en mensenhandel maar ook bij eventuele orkaannoodhulp binnen of buiten het Koninkrijk. Het schip zal ook varen voor de Kustwacht, en zal zich ook bezig houden met het handhaven van milieuregels, bijvoorbeeld als het gaat om (illegale) visserij.

Het nieuwe stationsschip is een Oceangoing Patrol Vessel van de Hollandklasse. Zr.Ms. Holland was in het voorjaar van 2018 voor het laatst als stationsschip in het Caribisch gebied actief. Het schip heeft ook een NH90-maritieme gevechtshelikopter aan boord welke, eventueel samen met het stationsschip, search and rescue-operaties kan uitvoeren.

Met de aanwezigheid van het stationsschip geeft de krijgsmacht invulling aan haar grondwettelijke taken, zoals het handhaven van de internationale rechtsorde. Het vorige stationsschip, Zr.Ms. Groningen, wist een record drugsvangsten te boeken van vijfmaal in één maand.

