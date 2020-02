168 Gedeeld

Foto – Bea Moedt

Willemstad – KLM zet in april en mei tien extra vluchten in op de route naar Curaçao. In april op woensdag, in mei op vrijdag.

De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus 330 uitgevoerd, die 266 passagiers mee kan nemen. Bij de overige reguliere vluchten worden vooral met de 747 gevlogen. Dat toestel blijft nog tot 1 oktober dienst doen. Dan moet de Dreamliner de taken van de Jumbo overnemen.