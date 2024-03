Toename van Dengue-gevallen op CuraÃ§ao

Nieuws Curaçao Toename van Dengue-gevallen op Curaçao Dick Drayer 2024-03-16 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Er is een substantiële toename van Dengue-gevallen op Curaçao. dat rapporteert het ministerie van Volksgezondheid. Aan het einde van januari werden in totaal 31 gevallen van Dengue en één geval van Chikungunya bevestigd. Een toename in de vraag naar laboratoriumtests en een stijging van Dengue-achtige gevallen die door huisartsen worden gemeld, duiden erop dat deze ziektes circuleren en zich beginnen te verspreiden. Aanzienlijk zelfs, zegt het ministerie.

Het ministerie is sinds november 2023 een informatiecampagne over Dengue gestart voor het publiek over de preventie van Dengue-infectie. Op dit moment verspreidt Dengue zich in verschillende landen. De campagne omvatte intensieve controles om broedplaatsen voor de mug die Dengue veroorzaakt, te elimineren.

Sinds januari van dit jaar is er een toename van Dengue-infecties op heel Curaçao, vanwege het gebrek aan regen gedurende de afgelopen vier weken. Ernstige ziektegevallen, sterfgevallen als gevolg van Dengue en ziekenhuisopnames kunnen een zware last op de gemeenschap leggen. Daarom is het ministerie vanaf 15 maart begonnen met het verspreiden van folders en persinformatie voor het publiek over de symptomen die alarmerend zijn en de eliminatie van broedplaatsen voor muggen. Toeristen worden via CHATA en CAP (luchthaven) geinformeerd. Ook is aangekondigd dat er komende maandag een persconferentie over Dengue zal worden gehouden.

Artsen en andere medische professionals hebben informatie van het ministerie gekregen met een update over de symptomen van de ziekte en de verspreiding ervan. Het departement hoopt meer nauwkeurige informatie over Dengue-gevallen te ontvangen via hun eigen afdeling en laboratorium, evenals van CMC.

Tenslotte wordt benadrukt dat er een grootschalige schoonmaakcampagne in de planning staat om woningafval te verzamelen en vuil in openbare ruimtes op te ruimen. Daarvoor is samenwerking vereist tussen lokale autoriteiten, gemeenschapsorganisaties en vrijwilligersgroepen. Dit project wordt binnen enkele weken uitgewerkt volgens het plan.