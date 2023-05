Toerisme Curaçao sterk in de lift

WILLEMSTAD – Toerisme levert in 2023 al 700 miljoen gulden op voor Curaçao, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Het is een belangrijke sector die bijdraagt aan de economie van het eiland. De opbrengsten zijn dit jaar al flink gestegen en laten zien dat het herstel na de pandemie goed op gang is gekomen.

Toerisme zorgt voor veel inkomsten en werkgelegenheid, maar ook voor belastingen. Dat geld kan de overheid dan weer uitgeven aan belangrijke zaken als onderwijs en gezondheidszorg. Toeristen geven hun geld vooral uit aan accommodatie, restaurants en taxi’s, maar er wordt minder geld besteed aan winkelen.

Volgens Zulaika Mook, directeur Economische Ontwikkeling bij het ministerie, is het de taak van het ministerie om te bekijken wat er wordt uitgegeven aan toerisme en wat voor impact dit heeft op de economie. Een groot deel van de uitgaven bestaat uit belastingen, waardoor de overheid minder hoeft uit te geven. Belastingen worden geheven op kamerbezetting en ook op consumptie in de sector, evenals op attracties en souvenirs.

“Toerisme draagt bij aan de totale economie en vertegenwoordigt elf procent van het bruto binnenlands product, zeg maar dat wat iedereen in een jaar bij elkaar verdient op Curaçao. Met het economisch herstel in 2022 is de sector al goed voor 35 procent van het BBP over het hele jaar”, volgens Mook.

Voor 2023 blijkt uit de reactie van verschillende belanghebbenden in de sector dat de resultaten over het hele jaar alle verwachtingen gaat overtreffen.