Truk’i pan Gosieweg dicht

Foto – Èxtra

Willemstad – Een truki pan aan de Gosieweg moest gisteren zijn deuren sluiten na bezoek van de Inspectie. Zijn vergunningen waren in orde, maar de plek zelf niet.

Vooral de rotzooi rondom de zaak was niet okay. Maar ook had de eigenaar geen enkele voorziening getroffen vanwege Corona. De brandbeveiliging werkte ook al niet, de brandblussers bleken zelfs leeg.

De Inspectie laat weten dat de truk’i pan weer open mag als alles in orde is.

