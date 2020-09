Truk’i pan wil uur eerder open

Willemstad – Uitbaters van een truk’i pan willen een uurtje eerder open. Dat lieten ze gisteren weten op een voorlichtingsbijeenkomst van Economische Zaken. Vijftig van hen waren daarop afgekomen.

Reden voor een extra uurtje is dat de verkoop na tien uur ’s avonds drastisch terugloopt. Uitbaters zijn gebonden aan strenge regels. Zo mogen er niet meer dan 25 mensen buiten staan. De rest moet in hun auto wachten op hun bestelling. Economische Zaken houdt het verzoek in beraad.

