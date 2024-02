TUI Fly Curaçao staat open voor vakbond FNV

WILLEMSTAD – In een opvallende wending binnen de luchtvaartindustrie van het Caribisch gebied, kan de Curaçaose divisie van TUI fly de eerste onderneming worden waar de Nederlandse vakbond FNV officieel erkend wordt als vertegenwoordiger van de werknemers. Deze ontwikkeling volgt op een periode waarin TUI fly terughoudend was om vakbonden op de werkvloer toe te laten, een standpunt dat nu lijkt te verschuiven.

Enkele weken geleden nam FNV het initiatief door TUI fly Curaçao formeel te verzoeken om erkenning. Tot veler verrassing ontving de vakbond op 14 februari een positief bericht: TUI fly gaat de mogelijkheid tot samenwerking verkennen met behulp van een regeringsbemiddelaar.

Dit besluit markeert een significante koerswijziging voor de luchtvaartmaatschappij, die voorheen in Nederland de voorkeur gaf aan directe onderhandelingen met de ondernemingsraad over arbeidsvoorwaarden, zonder tussenkomst van externe vakbonden.

Hoge Raad

De koerswijziging is waarschijnlijk het gevolg van het advies van de advocaat-generaal van de Hoge Raad, die in december adviseerde om de beslissing van het Nederlandse hof, dat TUI met vakbond FNV moet onderhandelen over een cao voor het cabinepersoneel, in stand te laten.

De advocaat-generaal stelt dat een werkgever niet zomaar een representatieve vakbond kan negeren ten gunste van onderhandelingen met de ondernemingsraad, omdat dit de positie van de vakbond ondermijnt, wat internationaal rechtelijk niet toegestaan is.

Regeringsbemiddelaar

De rol van de regeringsbemiddelaar wordt cruciaal in dit proces, aangezien deze de taak heeft om de vertegenwoordiging van FNV binnen TUI fly Curaçao te onderzoeken. Indien blijkt dat FNV Luchtvaart meer dan vijftig procent van de werknemers vertegenwoordigt, zal TUI Curaçao de vakbond erkennen. FNV toont zich optimistisch en verwacht de benodigde steun gemakkelijk te verkrijgen, gezien de positieve reacties en de vastberadenheid die zij vanuit Curaçao hebben ervaren.

Deze ontwikkeling is niet alleen nieuwswaardig vanwege de potentiele erkenning van FNV als officiële vertegenwoordiger maar ook vanwege de eerdere weerstand van TUI tegen het idee van vakbondsbemoeienis.

Het bedrijf onderhandelde in Nederland liever exclusief met de ondernemingsraad over primaire arbeidsvoorwaarden, een praktijk die nu onder druk staat. De FNV heeft deze uitdaging aangegrepen door zich te presenteren als een representatieve gesprekspartner, gesteund door petities en de wens van het personeel om door de vakbond vertegenwoordigd te worden.