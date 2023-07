TUI plaatst eerste laadpaal voor elektrisch vervoer op Curaçao

WILLENSTAD – Reisorganisatie TUI heeft afgelopen week de eerste van in totaal 55 laadpalen in gebruik genomen. Die staat op het parkeerterrein van het TUI-kantoor aan de Schottegatweg. In totaal krijgt Curaçao dertig van die laadpalen, Aruba vijftien en Bonaire tien. Tui voert dit project uit met Dynaf. Met deze investering wil TUI bijdragen aan de verduurzaming van de eilanden en het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren.

Head of TUI Dutch Caribbean, Rick van der Pluijm, is verheugd over de ontwikkelingen: “Ik ben trots en blij dat met de plaatsing van de eerste laadpaal onze ‘journey in the right direction’ nu echt begonnen is. Met een sterke laadpaalinfrastructuur kan er eindelijk zonder zorgen elektrisch gereden worden op de eilanden. We hopen dan ook dat onze toeristen zich binnenkort massaal elektrisch verplaatsen en we zo de impact op de eilanden, net als bij onze andere duurzaamheidsprojecten, kunnen minimaliseren.”

“De elektrische poolauto die we in gebruik hebben genomen is daarbij niet alleen heel handig, hij is vooral een voorbeeld dat elektrisch rijden ook echt werkt. Hopelijk volgen de rentacarbedrijven ons voorbeeld en breiden zij snel hun elektrische wagenpark uit.”

In de komende weken worden er meer laadpalen op verschillende locaties op het eiland geplaatst, te beginnen bij Avila Beach Hotel, Chogogo Dive & Beach Resort, Papagayo Beach Resort en de openbare parkeerplaats bij Van den Tweel.

Daarna zullen er nog meer laadpalen op openbare locaties volgen. Na Curaçao zullen ook Aruba en Bonaire voorzien worden van laadpalen.

Kris Bouwstra, Chief Commercial Officer bij Dynaf, benadrukt het belang van het project: “Dit project zet elektrisch rijden in de versnelling. Om een snelle transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken, is het cruciaal dat de laadinfrastructuur meegroeit. Fantastisch dat TUI het initiatief heeft genomen om met 55 laadpalen en 110 groene parkeerplekken het elektrisch rijden op de eilanden een belangrijke impuls te geven voor de economie en werkgelegenheid.”

TUI financiert de laadpalen met een deel van de opbrengst van het Fair Travel product, dat sinds vorig jaar in België en Nederland wordt verkocht. Voor elke Fair Travel reis is € 2,- per persoon opgenomen in de reissom, dat TUI vervolgens verdubbelt.

Deze bijdrage wordt besteed aan projecten ter ondersteuning van de lokale bevolking en economie (via de TUI Care Foundation) en aan het verduurzamen van mobiliteit. Bovendien verblijven reizigers met een Fair Travel reis altijd in een accommodatie met een erkend duurzaamheidslabel.

In het eerste jaar van Fair Travel in Nederland en België samen is een bedrag van ruim € 2,3 miljoen ingezameld, wat neerkomt op € 4,- per reiziger van de 575.000 reizigers. De helft van dit bedrag is gedoneerd aan de TUI Care Foundation, terwijl de andere helft wordt geïnvesteerd in verschillende mobiliteitsprojecten, waaronder het laadpalenproject op de ABC-eilanden.