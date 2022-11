Twee bagageafhandelaars op luchthaven Sint Maarten veroordeeld voor drugssmokkel

PHILIPSBURG – Twee bagage-afhandelaars op Princess Juliana International Airport op Sint Maarten zijn woensdag in de rechtbank van Philipsburg veroordeeld voor de poging tot smokkel van 39 kilo marihuana vanuit Canada.

Beide mannen kregen 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De Criminal Information Service kreeg een tip dat op 15 mei twee luchthavenmedewerkers betrokken zouden zijn bij een drugssmokkel op de luchthaven.

Canada

Die dag nam het Alpha Team van rechercheurs drie koffers in beslag met daarin zo’n bijna 40 kilo marihuana. De smokkelwaar werd in ingecheckte bagage naar de luchthaven gebracht aan boord van een WestJet Airlines-vlucht uit Toronto, Canada.

Vier mensen werden gearresteerd, van wie drie voor hun betrokkenheid bij de drugshandel. Twee van deze mannen werden woensdag voorgeleid aan de rechter. Ze werden veroordeeld, hoewel beiden de beschuldigingen ontkenden.

Een vierde man werd ook gearresteerd op 15 mei, nadat hij had geprobeerd het onderzoek te belemmeren door een politieagent aan te vallen. Na verhoor werd hij vrijgelaten.

Videobeelden

De mannen werden getraceerd via videobeelden in de bagagehal waar te zien is dat zij drie koffers van de band halen en opzij leggen. Douanebeambten waren zeer verrast toen ze zagen dat de drie trolleykoffers gevuld waren met 75 pakjes verschillende soorten marihuana.

De twee mannen ontkenden dat ze betrokken waren bij een drugshandeloperatie en beweerden dat ze de drie koffers opzij hadden gezet om ze naar cruiseschip Harmony of the Seas te sturen als onderdeel van VIP-diensten voor vliegtuigpassagiers.

Op de handgeschreven claimlabels die een van de mannen aan de koffers had zien hangen, stonden echter niet de namen van passagiers aan boord van de WestJet-vlucht, maar van die van Delta Airlines-vluchten van 8 en 10 mei.

Ook was het betreffende cruiseschip niet op 15 mei in de haven van Sint Maarten, maar drie dagen eerder, op 12 mei.

De twee mannen die werken voor Arrindell Aviation en Anguilla Air Service, konden deze verschillen niet uitleggen aan de rechter. Beide mannen zijn momenteel geschorst door hun werkgever, in afwachting van de uitkomst van deze zaak.

“De videobeelden spreken boekdelen”, aldus de officier van justitie. “Ze zijn gewend om samen te werken. Het was vast niet de eerste keer. Het was een gecoördineerde actie.”

VIP-service

De advocaat van de twee hield vol dat zijn cliënten VIP-service had verleend voor koffers van de WestJet-vlucht. “Die koffers moesten naar de haven”, zegt de advocaat, die ontkent dat de verdachten tijdens hun telefoongesprekken gesluierde taal gebruikten.

De rechter twijfelde niet. “Uit de videobeelden en WhatsApp-gesprekken blijkt dat de verdachten wisten dat ze iets illegaals deden”, aldus de rechter. “Beiden hebben heel slim misbruik gemaakt van hun functie op de luchthaven, en niet voor de eerste keer.”