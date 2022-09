Twee dodelijke schietpartijen op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao werd gisterochtend geconfronteerd met een schietpartij met dodelijke afloop. ’s Avonds herhaalde zich dat en werd weer iemand doodgeschoten. Of de twee zaken met elkaar gelinkt kunnen worden is nog niet bekend.

De schietpartij in de vroege ochtend vond plaats net voor zes uur in de tuin van een huis in Kaya Strena in Seru Fortuna. De politie vond de man in een plas bloed, hij had verschillende schotwonden in zijn buik. De man werd later geïdentificeerd als Sidney Marten Mercelina, geboren op Curaçao en 27 jaar oud.

De tweede schietpartij met dodelijke afloop vond eind van de middag plaats in de Pamponastraat in Marie Pampoen. De politie trof de man aan met kogelverwondingen. Wat daar precies gebeurd is, is nog niet bekend.