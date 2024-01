Twee meisjes al maanden vermist

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao vraagt opnieuw om hulp bij het opsporen van twee 16-jarige vermiste meisjes. Magiella Mathilda, geboren in Nederland, wordt sinds zondag 16 juli 2023 vermist. Urvelina Rafael, geboren op Curaçao, wordt al sinds 9 april vorig jaar vermist, Beide meisjes waren opgenomen in de jeugdinrichting JJIC aan de Kaya Brudernan di Dongen. Het gaat om een herhaalde oproep.

Magiella was tijdens een weekendverblijf in Koraal Specht toen ze verdween. Magiella is 1.66 meter lang, heeft een slank postuur, een ovaal gezicht, krullend bruin haar, een donkerbruine huid, donkerbruine ogen, en een opvallende vlindertatoeage op haar rechterbeen.

Urvelina is ook 1.66 meter lang, heeft een stevig postuur, een rond gezicht, natuurlijk haar, een donkerbruine huid en donkerbruine ogen. Ze verblijft mogelijk in de wijk Seru Fortuna.

Mensen met informatie over hun verblijfplaats wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 917 of via het anonieme nummer 108. De politie waarschuwt dat het geven van onderdak aan deze meisjes strafbaar is.