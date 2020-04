Tweede corona dode binnen een dag op Aruba

13 Gedeeld

Oranjestad- Op Aruba is gisteravond een tweede patiënt bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder die dag overleed ook al een 79-jarige vrouw in het ziekenhuis in Oranjestad.



De tweede dode is een 37-jarige man met een geestelijke beperking. Hij was zeer geliefd in zijn buurt en was veel op straat. Gevreesd wordt dat meer mensen in zijn buurt besmet zijn door de man, die als zeer aanhankelijk wordt omschreven.



De gezondheidsautoriteiten van Aruba roepen mensen in de wijk die de afgelopen dagen met hem in contact zijn geweest op, om zich te melden voor een test.