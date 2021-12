Tweede dag op rij verdubbeling aantal besmettingen op Curaçao

WILLEMSTAD – Voor de tweede dag op rij is het aantal besmettingen op Curaçao verdubbeld. Gisteren werden 181 mensen positief getest. De dag ervoor was dat nog 95. Het aantal mensen dat in isolatie zit is nu 462.

Twee patiënten met corona overleden gisteren. Eén thuis en een in het CMC. Het totaal aantal doden als gevolg van het virus op Curaçao is nu 186. In het ziekenhuis liggen nu 11 patiënten met corona, vijf van hen liggen in de Intensive Care. Ook op Aruba blijft het aantal nieuwe besmettingen stijgen. Gisteren werden 121 mensen positief getest, waarmee het aantal actieve cases op 372 kwam.

