Tweede Kamerverkiezing begint maandag op Curaçao

WILLEMSTAD – Inwoners van Curaçao die stemgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, kunnen vanaf maandag hun stem uitbrengen. Dit kan bij de Nederlandse Vertegenwoordiging in Willemstad. In tegenstelling tot eerdere verkiezingen, hoeven kiezers de stempapieren niet vooraf op te halen, aangezien alle briefstembewijzen en stembiljetten direct naar de Vertegenwoordiging zijn gestuurd.

Alle stemgerechtigden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Zij dienen een geldig identiteitsbewijs en een kopie daarvan mee te nemen, die nodig zijn voor het stemproces. Toegestane identiteitsbewijzen zijn een geldig Nederlands paspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart, of een geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius met daarop de Nederlandse nationaliteit vermeld. Een rijbewijs is niet geldig als identiteitsbewijs.

Het briefstembureau is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur, en op de verkiezingsdag, woensdag 22 november, tot 15.00 uur. Kiezers kunnen zich bij aankomst melden via de intercom van de grote inrijpoort. Het briefstembureau bevindt zich aan de voorkant van het gebouw en is via de trap bereikbaar. Voor mensen die de trap niet kunnen gebruiken, is er een alternatieve toegang beschikbaar.

Stemgerechtigden kunnen hun briefstem voor woensdag 22 november 15.00 uur lokale tijd uitbrengen. Op die dag zullen ook alle briefstemmen van Curaçao worden geteld.