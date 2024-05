Politie en Justitie Tweede verdachte aangehouden in het onderzoek Mike Venema Dick Drayer 31-05-2024 - 1 minuten leestijd

ROTTERDAM – De Nederlandse politie heeft vandaag in de zaak Mike Venema opnieuw een verdachte aangehouden. Het gaat om een

24-jarige vrouw uit Zwijndrecht. Ook zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Mike Venema die in 2019 op de bodem van de Caribische Zee ten noorden van Curaçao in een pick-up werd aangetroffen.

De 53- jarige Mike woonde voor zijn vermissing in een appartement op de Anasaweg op Curaçao, maar verbleef voor zijn vermissing enige tijd in een woning op Jan Sofat (resort). Na uitgebreid onderzoek gaat de politie uit van een misdrijf. Nederlandse jusitie werken samen met de autoriteiten van Curaçao in deze zaak.

Eerste verdachte

Afgelopen dinsdag, 28 mei heeft de politie in deze zaak een 26- jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij zit nog steeds vast. De aanhoudingen zijn het resultaat van een langdurig onderzoek in nauwe samenwerking met de politie van Curaçao. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten.

In de opsporingsprogramma’s Team West, Opsporing Verzocht en via sociale media is aandacht gevraagd voor deze zaak. Ook heeft de Peter R. de Vries Foundation aandacht gevraagd voor deze zaak en een beloning uitgeloofd. Na deze oproepen kreeg de politie meerdere tips.

De politie werkt zeer regelmatig mee met landelijke en regionale omroepen op het gebied van opsporingscommunicatie.