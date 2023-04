WILLEMSTAD – De 67-jarige Antonio Isidro Cathalina, die afgelopen donderdag zijn huis in Seru Fortuna verliet en daarna als vermist werd opgegeven, is vanochtend dood gevonden, vlakbij zijn huis.

De Curaçaoënaar werd gevonden in de mondi, opgehangen in een boom. Onderzoek moet uitwijzen hoe hij om het leven is gekomen en of het om een misdrijf gaat.

later meer