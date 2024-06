Politie en Justitie Update: Marechaussee doodgeschoten bij overval Curaçao Dick Drayer 01-06-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Vannacht is een adjudant van de Koninklijke Marechaussee doodsgeschoten bij een overval. Het gaat om de 49-jarige Toon Brood. Het incident gebeurde op de Reigerweg, vlakbij Hòfi Cas Cora.

De adjudant, die werkte op Hato bij de Immigratie, zat laat op de avond met zijn vrouw achter op het terras van hun huis aan de Reigerweg toen ze een geluid hoorden. Hij ging kijken en kort daarop hoorde de vrouw een schot. Daarop kwamen drie mannen de woning binnen, deels gemaskerd. Eén van de drie mannen had een vuurwapen in zijn hand. Ze bedreigden de vrouw die geld en sleutels van de auto afgaf. Nadat ze het huis verder hadden doorzocht, gingen ze er in de auto vandoor. Ambulancepersoneel kon niets meer voor de neergeschoten man doen.

De politie heeft de auto inmiddels teruggevonden. Hoofd van de politie Raymond Ellis gaf aan dat er hard wordt gewerkt samen met Nederland. “We kunnen dit niet toestaan. We mogen dit niet tolereren. Er wordt met man en macht aan gewerkt.”

Adjudant Brood was sinds 2001 werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee en werkte sinds juli 2022 als tweede teamleider Plan Versterking Grenstoezicht Curaçao bij de Brigade Caribisch Gebied. Brood was jarenlang actief als sectiecommandant bij de Landelijke Bijstand Organisatie, LBO.

Of de overval gelinkt is aan het werk van adjudant Brood is niet bekend gemaakt, maar is onderdeel van het onderzoek door het Korps Politie Curaçao.

Hoofdofficier Heiko de Jong noemde het een vreselijk incident. “Het laat weer zien dat we een groot probleem hebben met illegale vuurwapens, daar wordt al hard aan gewerkt. Misschien dat dit incident ertoe leidt dat we het nog serieuzer kunnen aanpakken en ook de straffen voor illegaal wapenbezit kunnen worden verhoogd.”