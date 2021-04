Vaccinatiestraat Marinebasis Parera geopend

Foto’s – Defensie Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Sinds vrijdag kunnen mensen op Curaçao ook bij onze marinebasis terecht voor hun vaccinatie tegen COVID. Defensie verleent hiermee militaire bijstand, op verzoek van de autoriteiten van Curaçao, in dit geval het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Vrijdagmorgen vroeg stonden de eerste mensen voor de poort. Het was erg druk, veel mensen kwamen op het eerste uur. Toch verliep de dag zeer gestructureerd. Defensie is uiteraard ervaren in het plannen en organiseren van dit soort logistieke operaties en doet dat met een militaire zorgvuldigheid. Samen met de medewerkers van de Curaçaose GGD hebben Defensiemedewerkers de eerste vaccinatiedag vlekkeloos laten verlopen. Defensie zette hiervoor veel personeel in. Verpleegkundigen en artsen van het Defensie Gezondheidscentrum zetten de prikken en waren beschikbaar voor medische assistentie, indien nodig.

De Compagnie in de West nam de logistiek voor haar rekening, waaronder het assisteren en doorverwijzen van mensen bij de looproutes. Personeel van de marinebasis zelf ondersteunde bij alle administratie.Mensen op Curaçao kunnen zich registreren voor de vaccinatie. Het is niet mogelijk om zonder registratie de marinebasis op te komen voor een prik. De komende weken zal de vaccinatiestraat op Marinebasis Parera open zijn. Het ondersteunen van de autoriteiten door het verlenen van militaire bijstand is één van de grondwettelijke taken van Defensie.

