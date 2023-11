Vader bekent drie jaar seks te hebben gehad met zijn dochter

WILLEMSTAD – een 55-jarige man heeft in de rechtbank toegegeven zijn eigen dochter, die nu veertien is, drie jaar lang te hebben misbruikt. Het misbruik begon in januari 2020 tot juni 2023. ook een andere dochter werd misbruikt. De man bekende bij de politie en gisteren in de rechtbank en zei dat het hem speet.

Opvallend is dat de moeder met een van de slachtoffers de vader heeft opgezocht tijdens zijn voorarrest. “Van een bedenkelijk niveau”, oordeelde de officier van justitie.

De zaak is uitgesteld omdat het rapport van de Reclassering, dat van groot belang is voor de zaak, nog ontbreekt. Volgens het psychologisch rapport is de kans dat de verdachte opnieuw iets dergelijks begaat, vrij hoog.

Ook de moeder was aanwezig tijdens de behandeling. Naast de familie van de verdachte, die de aangifte heeft gedaan, zijn zij ook benadeelde partijen.

De zaak is uitgesteld in afwachting van het reclasseringsrapport. Er is gezegd dat er ook veel te bespreken valt over de persoonlijke situatie van de verdachte. Op 13 december aanstaande wordt de zaak in zijn geheel behandeld