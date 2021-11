Valse 100-gulden bankbiljetten op Sint Maarten

1 Delen

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten meldt valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop. De precies omstandigheden zijn niet bekend gemaakt, wel waarschuwt de Bank voor het aannemen van vals geld.

Het publiek op Sint Maarten maar ook op Curaçao dient goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, in het bijzonder biljetten van 100 gulden. Zeker nu de feestdagen naderen.

Wanneer je serieuze twijfels hebt over de echtheid van een bankbiljet, word je geadviseerd dit biljet te weigeren en de politie in te schakelen.

In augustus werden er valse 100 gulden biljetten aangetroffen op Curaçao. Die waren niet op speciaal maar op gewoon papier gedrukt, wat duidelijk voelbaar was. Ook waren de serienummers gelijk. Het goudkleurige folie wat op een echt biljet zit, was bij die vervalsingen donker.

Wellicht ten overvloede wijst de Centrale Bank erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse bankbiljetten mag aannemen. Je wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer je denkt dat je met een vervalst bankbiljet te maken hebt.

Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.