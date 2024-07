Economie Jonge economische talenten bekroond door Centrale Bank Dick Drayer 22-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Best Economic Research Awards gaan dit jaar naar Brandon Matroos en Giulianno Daal van het Albert Schweitzer College op havo-niveau, Ian Noor en Jerome Da Costa van het Radulphus College op vwo-niveau, en Nathalie Zimmerman Beriguete van de Universiteit van Curaçao op bachelor-niveau.

De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door de Centrale Bank, stimuleert economisch onderzoek onder studenten, met een speciale focus op de economieën van Curaçao en Sint Maarten. Studenten van havo, vwo, en universitair niveau uit zowel binnen- als buitenland werden uitgenodigd om hun beste economische onderzoeksprojecten in te zenden. De wedstrijd kende dit jaar een recordaantal van 21 inzendingen.

Nathalie Zimmerman

Die behandelden uiteenlopende onderwerpen zoals klimaatverandering, monetaire en valutakwesties, en de impact van geopolitieke conflicten. Onder de bachelorprojecten waren onderwerpen als digitale financiële geletterdheid, digitale valuta van de centrale bank, toerisme en voedselprijsinflatie vertegenwoordigd.

De jury onder leiding van José Jardim lette op onderzoeksmethodologie, originaliteit en creativiteit, schrijfvaardigheid, lay-out en relevantie voor het academische niveau van elke categorie.

Papers

Brandon Matroos en Giulianno Daal wonnen op havo-niveau met hun onderzoekspaper getiteld De introductie van de Caribische Gulden (XCG). Ian Noor en Jerome Da Costa vielen in de prijzen op vwo-niveau met hun paper XCG: A name change, but does it change the game?. Nathalie Zimmerman Beriguete werd bekroond op bachelor-niveau voor haar scriptie Digital financial literacy in Curaçao.

Tijdens de prijsuitreiking presenteerden de winnaars hun onderzoeksprojecten bij de CBCS en ontvingen zij hun trofee. De havo- en vwo-winnaars kregen een geldprijs van 2.500 gulden en hun scholen ontvingen een bedrag van 5.000 gulden. Nathalie Zimmerman Beriguete, de bachelorwinnaar, ontving een prijs van 5.000 gulden.

