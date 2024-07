Economie Teruglopende belastinginkomsten wijst op groei illegale loterijverkoop op Curaçao Dick Drayer 20-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De belastinginkomsten uit de loterijsector op Curaçao zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, wat wijst op een mogelijke groei van de illegale loterijmarkt. Dit probleem wordt steeds urgenter en heeft grote financiële gevolgen voor de overheid, aldus het ministerie van Financiën.

Van januari tot mei 2024 ontving de overheid slechts 1,9 miljoen gulden uit de loterijverkoop, waarvan bijna acht ton afkomstig was uit de omzetbelasting (OB). Deze cijfers staan in schril contrast met voorgaande jaren: in dezelfde periode in 2017 werd 2,8 miljoen gegenereerd, in 2018 3,6 miljoen en in 2019 zelfs 3,9 miljoen gulden. Vanaf 2020 is een significante daling zichtbaar, mogelijk veroorzaakt door zowel de illegale loterijverkoop als de Covid-pandemie.

Wettelijke eisen

Volgens een rapport van het Ministerie van Financiën voldoen veel loterijverkopen niet aan de wettelijke eisen van de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK). Bovendien wordt er vaak niet voldaan aan de belastingverplichtingen, zoals de afdracht van OB bij de verkoop van loterijen zonder vergunning.

De FWNK beschikt niet over een eigen inspectieafdeling. Daarom is in 2017 een taskforce opgericht, bestaande uit leden van de stichting Belasting Accountantsbureau SBAB en het ministerie van Economische Ontwikkeling MEO, om de dalende inkomsten van de FWNK te bestrijden. Deze taskforce heeft tot doel ervoor te zorgen dat de belastinginkomsten uit de loterijverkoop naar de belastingdienst gaan. Bij elke transactie wordt negen procent omzetbelasting geheven.

In mei 2024 zijn er geen controles uitgevoerd, waardoor de verkoop van illegale loterijen niet is vastgesteld. Maar zoals aangekondigd in het rapport van april 2023, worden bij het aantreffen van illegale loterijverkoop de nodige maatregelen getroffen.

