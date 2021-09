Van de 151 covid patiënten, 140 niet gevaccineerd

18 Gedeeld

WILLEMSTAD – Epidemioloog Izzy Gerstenbluth herhaald vandaag tijdens de persconferentie, dat van de 151 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis er 149 niet of niet volledig gevaccineerd waren.

De normale covid zorg in het CMC kost bijna NAF 3000 per dag en de Intensive Care iets meer dan Naf 5000 per dag. De extra kosten voor de zorg in het CMC voor covid is sinds 2019 al meer dan 13,5 miljoen gulden. Van de personen die corona hebben gekregen gold dat er 80,5% niet volledig gevaccineerd waren.

Ook jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud op Curaçao is nog geen 20 procent volledig gevaccineerd.

