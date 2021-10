Vanaf dinsdag digitaal coronabewijs verplicht bij grote events

7 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vanaf dinsdag 19 oktober gaat de avondklok in vanaf 01.00 uur in plaats van 00.00 uur. Er mogen alleen gevaccineerde mensen met de QR-code naar feesten en sportgelegenheden in de openlucht of afgesloten ruimtes.

Voor laag risico evenementen waar minder dan 100 mensen aanwezig zijn is er geen vaccinatiebewijs verplicht. Minister-president Gilmar Pisas benadrukt dat vaccineren niet verplicht is. Hij is positief over de lancering van de Health App. 11.017 mensen hebben intussen een aanvraag gedaan.

Lees ook: