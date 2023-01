Vanaf vandaag betalen voor autobelasting

WILLEMSTAD – Vanaf vandaag, 9 januari, kunnen bezitters van auto’s, motoren en andere rijdende voertuigen hun autobelasting 2023 betalen. Dat meldt de Belastingdienst. De tarieven zijn ongewijzigd in vergelijking tot vorig jaar en het jaar daarvoor.

Voor auto’s van 2014 of ouder betaal je 145 gulden voor een half jaar of 271 gulden voor het hele jaar. Voor nieuwere auto’s, vanaf bouwjaar 2015 is het tarief 206,50 gulden voor een half jaar en 394 gulden voor het hele jaar.

Dieselrijders moeten fors meer betalen. Een half jaar kost 585,50 gulden en een heel jaar 1152 gulden.

Voor taxi’s, bussen en voertuigen waarvoor ontheffing is verleend, zoals schoolvervoer, gelden goedkopere tarieven. Zwaardere voertuigen, zoals trucks betalen een veel duurder tarief.

Wie een half jaar betaalt krijgt een gele sticker voor achter de voorruit, wie het hele jaar betaalt krijgt een blauwe sticker.

Autobelasting kan worden betaald bij ACU Zuikertuin en in Sta. Maria. Ook bij CPost International kan worden betaald in Groot Kwartier, Punda, Otrobanda en Sta. Rosa.