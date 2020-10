Vanavond controles samenscholingen

37 Gedeeld

Willemstad – Een speciaal team bestaande uit leden van de politie, het vrijwilligerskorps en met ondersteuning van Defensie gaat vanaf vanavond patrouilleren om samenscholing tegen te gaan.

Volgens minister van Justitie Quincy Girigorie wordt bijvoorbeeld in Salina nog te veel samengeschoold. Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen bij elkaar te staan of te komen.

Lees ook: