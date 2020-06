Vandaag begint hoger beroep Jamaloodin

23 Gedeeld

Willemstad – Vanochtend om 10.00 uur begint het hoger beroep tegen George Jamaloodin.

De voormalig MFK-minister vecht zijn gevangenisstraf van 28 jaar aan. Die kreeg hij voor zijn aandeel in de moord op Helmin Wiels. De rechter achtte toen bewezen dat hij opdracht had gegeven en betaald had voor de moord. Ook het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Vandaag is een regiezitting en kunnen nadere onderzoekwensen kenbaar worden gemaakt. Ook wordt bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

