Venezolaanse Albatros Airlines royaal onthaald op Curaçaose luchthaven

WILLEMSTAD – Na een grenssluiting tussen Curaçao en Venezuela van meer dan drie jaar zijn gisteren de eerste twee vliegtuigen van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Albatros vanuit Venezuela op Hato geland.

Bij aankomst van beide vluchten werden de vliegtuigen verwelkomd met het traditionele watersaluut. Het eerste vliegtuig kwam uit Valencia, de tweede uit Las Piedras. De luchtvaartmaatschappij verzorgde deze verbindingen in het verleden ook al.

De vluchten van Albatros Airlines worden twee keer per week uitgevoerd, op woensdag en vrijdag met een Embraer 120. Die heeft een capaciteit van dertig stoelen.

Het Curaçaos Toeristenbureau CTB is blij dat het nu weer toeristen uit de Venezolaanse markt kan ontvangen. Venezuela is in het verleden een belangrijke markt voor Curaçao geweest.

De toeristenorganisatie voert momenteel verschillende marketingacties uit in Venezuela. Vorige maand bood het CTB in anticipatie op de heropening van de grens met Venezuela een planningssessie aan voor sales managers in de toeristische sector, waarin informatie werd gegeven over het potentieel van Venezolaanse bezoekers, zakelijke partners in Venezuela, connectiviteit tussen Venezuela en Curaçao en het visumaanvraagproces.