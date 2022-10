Verblijfstoerisme op Curaçao volledig hersteld

WILLEMSTAD – Met meer dan 355.000 toeristen in de eerste negen maanden van dit jaar, is Curaçao weer terug op het niveau van voor de corona-pandemie. Dat meldt het Curaçaose Tourisme Bureau CTB

In 2019 kwamen er in dezelfde periode nog 346.000 toeristen die minimaal een nachtje overbleven. CTB verwacht tegen het einde van dit jaar het totale aantal aankomsten te bereiken dat in het jaar 2019 is gerealiseerd en zelfs een recordaantal verblijfs-aankomsten zullen verwelkomen als de omstandigheden zo blijven.

September

In de maand september kwamen ruim 37.000 verblijfstoeristen naar het eiland. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde maand in 2019, toen 32.000 verblijfsbezoekers Curaçao bezochten.

De meeste toeristen komen uit Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en Colombia. Deze drie landen zijn verantwoordelijk voor 71 procent van alle verblijfsbezoekers in september

In totaal koos 64 procent van alle bezoekers een resorthotel als hun type accommodatie, 39 procent verbleef in alternatieve accommodaties. CTB registreerde in september een gemiddeld verblijf van 9,5 nacht.

Markten

Europa blijft de sterkste regio voor Curaçao en in september reisden in totaal bijna 20.000 Europese bezoekers naar het eiland. Dit is bijna 52 procent van de totale verblijfsaankomsten. Bijna 16.000 kwamen uit Nederland. Ook andere markten binnen de Europese regio presteerden goed. Vanuit Duitsland en België kwamen respectievelijk 1.076 en 766 bezoekers.

Uit de Noord-Amerikaanse regio zijn in totaal bijna 8.500 bezoekers geregistreerd, wat bijdraagt ​​aan een aandeel van ruim 22 procent van de totale aankomsten. Vanuit de VS kwamen in september meer dan 8.000 bezoekers naar Curaçao. Het aantal verblijfsbezoekers uit de VS is uitzonderlijk. In voorgaande jaren overtrof het aantal verblijvende aankomsten in september uit de VS nooit meer dan 5.000 bezoekers. Bij het vergelijken van dezelfde maand in 2019 registreerde CTB 3.500 bezoekers in de VS.

Het is de vierde achtereenvolgende maand dat de Curaçao Tourist Board een record aantal aankomsten op de Amerikaanse markt ziet. Curaçao biedt nu een grotere pool van Amerikaanse resorthotels, die vooral voor de Amerikaanse markt zijn vruchten afwerpt.

Uit de Zuid-Amerikaanse regio kwamen 6.000 bezoekers naar Curaçao. Ruim tweeduizend zijn bezoekers uit Colombia. In 2019 registreerde CTB in september ongeveer hetzelfde aantal. Ruim 1.000 verblijfsbezoekers kwamen uit Brazilië.